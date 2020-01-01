Лыжница Непряева завоевала серебро в гонке преследования на этапе КМ в Ново-Место

Россиянка Наталья Непряева стала второй в гонке преследования на 10 км классическим стилем на седьмом этапе Кубка мира по лыжным гонкам в чешском Ново-Место.