Холанд помог «Боруссии» одержать волевую победу

Дортмундская «Боруссия» одержала волевую победу в гостевом матче 18-го тура Бундеслиги против «Аугсбурга» – 5:3. На 55-й минуте матча хозяева поля повели со счетом 3:1. Героем встречи стал новичок «шмелей» Эрлинг Холанд, который отличился в дебютном матче хет-триком.