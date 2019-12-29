Мойес снова возглавил «Вест Хэм»

«Вест Хэм» объявил о назначении Дэвида Мойеса на пост главного тренера клуба. Шотландский специалист уже возглавлял команду с ноября 2017 по май 2018 года и занял с ней 13-е место в чемпионате Англии.