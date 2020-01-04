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Юлия Чекалева: «Подвинуть Йохауг с первого места на „Тур де Ски“ можно будет, наверное, когда она закончит карьеру»

Двукратный бронзовый призер ЧМ-2013 Юлия Чекалева подвела итоги женского турнира многодневки «Тур де Ски». Победу одержала норвежская лыжница Тереза Йохауг, россиянка Наталья Непряева стала второй.
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Агент Ковальчука: «Монреаль» предложил Илье возможность исполнять атакующую роль в ведущих звеньях

- Мы общались с несколькими клубами НХЛ о возможности перехода. Монреаль предложил Ковальчуку возможность исполнять атакующую роль в ведущих его звеньях.

НХЛ. Записи матчей

Вашингтон — Оттава
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Лос-Анджелес — Коламбус
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Монреаль — Виннипег
Яндекс.Эфир
Торонто — Эдмонтон
Яндекс.Эфир
Анахайм — Нэшвилл
Яндекс.Эфир
Чикаго — Детройт
Яндекс.Эфир
Миннесота — Калгари
Яндекс.Эфир
Питтсбург — Флорида
Яндекс.Эфир
02:43:20
Лос-Анджелес — Нэшвилл
Яндекс.Эфир
02:41:30
Аризона — Филадельфия
Яндекс.Эфир
02:50:20
Монреаль — Питтсбург
Яндекс.Эфир
02:32:00
Торонто — Нью-Йорк Айлендерс
Яндекс.Эфир
02:41:00
Оттава — Тампа-Бэй
Яндекс.Эфир
02:43:30
Нью-Джерси — Колорадо
Яндекс.Эфир
02:51:05
Вегас — Сент-Луис
Яндекс.Эфир
02:44:00
Миннесота — Виннипег
Яндекс.Эфир
02:37:40
Коламбус — Сан-Хосе
Яндекс.Эфир
02:32:00
Баффало — Флорида
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02:39:30
Даллас — Детройт
Яндекс.Эфир
02:45:00
Вегас — Филадельфия
Яндекс.Эфир
02:38:30
Ванкувер — Чикаго
Яндекс.Эфир
02:50:10
Колорадо — Сент-Луис
Яндекс.Эфир
02:29:30
Аризона — Анахайм
Яндекс.Эфир
02:30:45
Виннипег — Торонто
Яндекс.Эфир
02:35:20
Оттава — Флорида
Яндекс.Эфир
02:37:00
Монреаль — Тампа-Бэй
Яндекс.Эфир
02:42:30
Питтсбург — Сан-Хосе
Яндекс.Эфир
02:32:50
Баффало — Эдмонтон
Яндекс.Эфир
02:41:20
Нью-Йорк Айлендерс — Нью-Джерси
Яндекс.Эфир
02:29:35
Бостон — Коламбус
Яндекс.Эфир
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