«Нет ничего лучше матча Россия — Канада». Тренер канадцев в восторге от будущего финала

Главный тренер сборной Канады Дэйл Хантер поделился ожиданиями от финала МЧМ против России. — Нет ничего лучше матча Россия — Канада, — сказал Хантер. — Еще в школе смотрел эти игры.