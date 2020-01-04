Сандин: «Как я прокомментирую игру в полуфинале против России? Дерьмо!»

Защитник сборной Швеции Расмус Сандин прокомментировал поражение от России (4:5 ОТ) в полуфинальном матче молодежного чемпионата мира в Чехии. В этом матче он набрал 3 очка. «Как я прокомментирую игру?