Ларионов о финале МЧМ: «Важно убрать свое эго в одно место и показать дисциплину»

Тренер молодежной сборной России Игорь Ларионов высказался в преддверии финального матча МЧМ-2020 с канадцами. «Финальный матч – это то, к чему все шли все эти годы.