Тур де Ски: по какому каналу и в какое время заключительная гонка (5 января)

Сегодня состоятся заключительные 10-километровые лыжные гонки с общего старта в рамках «Тур де Ски» - российские спортсмены претендуют на медали, а Большунов и вовсе отстает от норвежца Клебо всего на 1 секунду.