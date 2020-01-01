Форвард сборной Швеции Густафссон: «Некоторые голы России были полной лажей»

Нападающий молодежной сборной Швеции Дэвид Густафссон высказался после поражения от России (4:5 ОТ) в полуфинале МЧМ. «У нас было много шансов победить в этом матче.