Овечкин — о победе России в полуфинале МЧМ: «Мы все смотрели игру. Бэкстрем грустный»

Сборная России вышла в финал молодежного чемпионата мира по хоккею. В полуфинале россияне обыграли команду Швеции в овертайме со счетом 5:4. Победную шайбу забросил Иван Морозов.