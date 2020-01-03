Нейрохирург рассказал об изменениях в состоянии Шумахера

Нейрохирург Никола Аччарри рассказал, что семикратный чемпион «Формулы-1» Михаэль Шумахер, шесть лет назад перенесший тяжелую травму головы, в настоящее время мало напоминает себя прежнего.