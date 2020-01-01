Агент Кокорина опроверг перевод футболиста в дубль «Зенита»

Кирилл Логинов, агент и отчим нападающего «Зенита» Александра Кокорина, отреагировал на заявление жены футболиста Дарьи Валитовой о том, что игрок до конца сезона будет тренироваться и играть с дублирующим составом петербургского клуба.