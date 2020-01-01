Агент Кокорина опроверг перевод футболиста в дубль «Зенита»

НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаРекомендуемАгент Кокорина опроверг перевод футболиста в дубль «Зенита»«Локомотив» подал в суд на ГеркусаГусев изящно реализовал буллит, Кучеров набрал два очка, «Вашингтон» победил без Овечкина. Обзор дня НХЛКанадскую чемпионку Лоренс Венсан-Лапуант оправдали по допингу из-за сексаСостав сборной России по биатлону может сократиться вдвоеАгент Кокорина опроверг перевод футболиста в дубль «Зенита»Кирилл Логинов, агент и отчим нападающего «Зенита» Александра Кокорина, отреагировал на заявление жены футболиста Дарьи Валитовой о том, что игрок до конца сезона будет тренироваться и играть с дублирующим составом петербургского клуба.рекламаОфициально: Эриксен стал игроком «Интера»Полузащитник Кристиан Эриксен перешел из «Тоттенхэма» в «Интер». 27-летний датчанин подписал контракт с миланским клубом до 30 июня 2024 года.Емельяненко рассказал о подготовке к бою с Исмаиловым после «отдыха» в СИЗОРоссийский боец Александр Емельяненко намерен выйти против соотечественника Магомеда Исмаилова, несмотря на дебош в поселке Супсех и последовавший арест.Российских фигуристок раскритиковали за возрастРоссийские фигуристки слишком рано приходят в спорт и могут быстро остаться не у дел, заявил спортивный директор Федерации фигурного катания Германии Удо Денсдорф.«***** [черт]!» Федерер выругался, получил предупреждение и испепелил взглядом линейного судьюРоджер стремительно уступал в счете и слегка сорвался.«Вашингтон Кэпиталз» победил «Монреаль Канадиенс» без ОвечкинаХК «Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над клубом «Монреаль Канадиенс» в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла без Александра Овечкина.ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраКубок Испании1/8 ФиналаТенерифе0 : 00 : 0 Атлетик БильбаоНачало в 15:00Кубок ИталииЧетвертьфиналМилан— : —ТориноНачало в 14:45Кубок Франции1/8 ФиналаБелфорт— : —МонпельеНачало в 12:30Кубок Франции1/8 ФиналаЛимонес— : —ДижонНачало в 12:30Кубок Франции1/8 ФиналаАнже— : —РеннНачало в 12:30Кубок Франции1/8 ФиналаМонако— : —Сент-ЭтьенНачало в 14:55Кубок английской лигиПолуфиналАстон Вилла— : —ЛестерНачало в 14:45Весь футболрекламаБрагин вошёл в тренерский штаб сборной России по хоккеюВ тренерском штабе сборной России по хоккею произошли перестановки.НХЛ. Записи матчейАнахайм — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир Эдмонтон — Сент-Луис Яндекс.Эфир Виннипег — Бостон Яндекс.Эфир Оттава — Вашингтон Яндекс.Эфир Каролина — Вегас Яндекс.Эфир Нью-Йорк Рейнджерс — Детройт Яндекс.Эфир Питтсбург — Филадельфия Яндекс.Эфир Аризона — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир Нью-Джерси — Нэшвилл Яндекс.Эфир Баффало — Монреаль Яндекс.Эфир Сан-Хосе — Ванкувер Яндекс.Эфир Лос-Анджелес — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир Эдмонтон — Калгари Яндекс.Эфир Анахайм — Аризона Яндекс.Эфир Вашингтон — Нэшвилл Яндекс.Эфир Даллас — Торонто Яндекс.Эфир Калгари — Сент-Луис Яндекс.Эфир Баффало — Оттава Яндекс.Эфир 02:37:20Сан-Хосе — Анахайм Яндекс.Эфир 02:34:10Ванкувер — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:38:50Даллас — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:22:00Нэшвилл — Торонто Яндекс.Эфир 02:57:25Оттава — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:43:10Монреаль — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:38:45Миннесота — Детройт Яндекс.Эфир 02:43:25Коламбус — Виннипег Яндекс.Эфир