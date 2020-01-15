Спринт на этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге выиграл Фуркад

Французский биатлонист Мартен Фуркад выиграл мужской спринт на этапе Кубка мира в германском городе Рупольдинг. Гонка состоялась сегодня, 16 января.