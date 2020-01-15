НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаРекомендуемСпринт на этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге выиграл ФуркадОвечкин вышел на единоличное 11-е место по голам в истории НХЛНа «Рен ТВ» объяснились с оскорблениями в адрес МакгрегораИгбун опроверг слухи о своей госпитализацииКлубы РПЛ потратили на зарплаты больше полумиллиарда евро в 2018 годуСпринт на этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге выиграл ФуркадФранцузский биатлонист Мартен Фуркад выиграл мужской спринт на этапе Кубка мира в германском городе Рупольдинг. Гонка состоялась сегодня, 16 января.рекламаОвечкин в 15-й раз забросил не менее 30 шайб за сезонРоссийский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин оформил дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси». Россиянин достиг отметки в 30 заброшенных шайб.Большинство российских клубов поддержали расширение Премьер-лиги до 18 командНа прошедшем заседании общего собрания Российской Премьер-лиги по футболу большинство российских клубов выступило за увеличение числа команд - участниц чемпионата страны с нынешних 16 до 18 клубов.Объявлен состав женской сборной России по биатлону на эстафетуТренер женской сборной России по биатлону Виталий Норицын объявил состав национальной команды на эстафету на пятом этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге.Главный тренер «Химок» обозначил ряд проблем перед матчем с «Реалом»Главный тренер баскетбольных «Химок» Римас Куртинайтис поделился ожиданиями от матча с мадридским «Реалом» в рамках очередного тура Евролиги. —«КамАЗ-Мастер» уверенно лидирует на ДакареРоссийские спортсмены занимают первое, второе и четвертое места в общем зачете. К концу подходит 42-ой ежегодный марафон Дакар.ФутболХоккейБаскетболБиатлонВчераСегодняЗавтраКубок Италии1/8 ФиналаПарма0 : 2РомаЗавершёнКубок Франции1/16 ФиналаПо3 : 2БордоЗавершёнКубок Турции1/8 ФиналаАнтальяспор4 : 3ГезтепеЗавершёнКубок Турции1/8 ФиналаТрабзонспор2 : 0ДенизлиспорЗавершёнВесь футболреклама«Монреаль» на своем льду уступил «Чикаго», на счету Ковальчука голевая передача (видео)В составе Канадиенс заброшенной шайбой отметился Филлип Дано (21-я минута), у Блэкхоукс отличились Зак Смит (6, 9), Алекс Дебринкэт (32) и Дрейк Каджула (52).НХЛ. Записи матчейЧикаго — Флорида Яндекс.Эфир Филадельфия — Питтсбург Яндекс.Эфир Нью-Йорк Айлендерс — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Бостон — Вегас Яндекс.Эфир Каролина — Виннипег Яндекс.Эфир Миннесота — Флорида Яндекс.Эфир Колорадо — Детройт Яндекс.Эфир Чикаго — Виннипег Яндекс.Эфир Нью-Йорк Рейнджерс — Коламбус Яндекс.Эфир Каролина — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Питтсбург — Бостон Яндекс.Эфир Ванкувер — Сан-Хосе Яндекс.Эфир Миннесота — Даллас Яндекс.Эфир Нэшвилл — Баффало Яндекс.Эфир Филадельфия — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир Коламбус — Нью-Джерси Яндекс.Эфир Монреаль — Вегас Яндекс.Эфир Детройт — Флорида Яндекс.Эфир Торонто — Чикаго Яндекс.Эфир Оттава — Калгари Яндекс.Эфир Колорадо — Сент-Луис Яндекс.Эфир Эдмонтон — Аризона Яндекс.Эфир Нью-Йорк Айлендерс — Вашингтон Яндекс.Эфир Виннипег — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир Каролина — Анахайм Яндекс.Эфир Детройт — Питтсбург Яндекс.Эфир Ванкувер — Аризона Яндекс.Эфир Колорадо — Сан-Хосе Яндекс.Эфир Даллас — Баффало Яндекс.Эфир Нэшвилл — Анахайм Яндекс.Эфир Миннесота — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир Оттава — Вегас Яндекс.Эфир Флорида — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир Бостон — Питтсбург Яндекс.Эфир Вашингтон — Нью-Джерси Яндекс.Эфир Филадельфия — Монреаль Яндекс.Эфир Торонто — Калгари Яндекс.Эфир Коламбус — Каролина Яндекс.Эфир 02:52:00Сент-Луис — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:44:20Монреаль — Чикаго Яндекс.Эфир 02:41:22Эдмонтон — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:32:27Аризона — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:45:32Колорадо — Даллас Яндекс.Эфир 02:41:56Виннипег — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:32:28Оттава — Чикаго Яндекс.Эфир 02:57:32Тампа-Бэй — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:32:33Коламбус — Бостон Яндекс.Эфир 02:31:38Нью-Йорк Айлендерс — Детройт Яндекс.Эфир 02:41:21Торонто — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:40:02Питтсбург — Миннесота Яндекс.Эфир 02:31:29Баффало — Вегас Яндекс.Эфир Боец MMA выбрался из-под соперника и нокаутировал его ударом коленом в прыжкеАмериканский боец смешанного стиля (MMA) Эммануэль Калхун нокаутировал соотечественника Марка Эйтеля на турнире XFC 48. Видео опубликовано в Instagram-аккаунте организации.реклама