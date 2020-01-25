Глава СБР – о 26 гонках без медалей: «Отрицательный результат — тоже результат»

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев прокомментировал антирекорд российских спортсменов на Кубке мира, который составляет 26 гонок без медалей.