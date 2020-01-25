Антирекорд побили. Падаем дальше? У России нет медалей уже 26 гонок подряд

БОДРОЕ НАЧАЛО И ПРОВАЛ А помните, как все начиналось? Первые этапы сезона в Хохфильцене и Эстерсунде принесли россиянам аж пять медалей сразу!