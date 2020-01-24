Доннарумма: «Милан» знает, как страдать. Наша цель – выход в еврокубки

Вратарь «Милана» Джанлуиджи Доннарумма подвёл итоги встречи 21-го тура чемпионата Италии, в которой красно-чёрные обыграли на выезде «Брешию» со счётом 1:0. «Это «Милан», который знает, как страдать.