Доннарумма: «Милан» знает, как страдать. Наша цель – выход в еврокубки

НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаРекомендуемДоннарумма: «Милан» знает, как страдать. Наша цель – выход в еврокубкиВ спортшколе прокомментировали инцидент с избиением тренером юных хоккеистовКубок мира. Кривко, Сола и сестры Кручинкины примут участие в индивидуальной гонке на этапе в Поклюке. Начало в 16.1515-летняя Гауфф на Australian Open обыграла действующую чемпионку Осаку и второй раз за полгода вышла в 1/8 финала «Шлема»Самый мистический буллит сезона! «Салават» уже праздновал, а шайба запрыгала в воротаДоннарумма: «Милан» знает, как страдать. Наша цель – выход в еврокубкиВратарь «Милана» Джанлуиджи Доннарумма подвёл итоги встречи 21-го тура чемпионата Италии, в которой красно-чёрные обыграли на выезде «Брешию» со счётом 1:0. «Это «Милан», который знает, как страдать.рекламаКосторная стала лидером после короткой программы на ЧЕ по фигурному катаниюРоссиянка Алена Косторная стала лидером после короткой программы на чемпионате Европы по фигурному катанию. Она получила 84,92 балла.Лучший снайпер в истории НХЛ пожелал Овечкину побить его рекордGlobal Look Press Легенда хоккея, лучший снайпер и распасовщик в истории НХЛ Уэйн Гретцки прокомментировал успехи капитана "Вашингтон Кэпиталз" россиянина Александра Овечкина в нынешнем сезоне.РФС ополчился против бывшего и.о. президента.: Выборы главы Российской премьер-лиги проведут повторноИзбирком Российского футбольного союза (РФС) отказался признать легитимным решение о переизбрании на новый срок президента российской премьер-лиги Сергея Прядкина.Дубль Холанда помог «Боруссии» разгромить «Кельн»Футболисты дортмундской "Боруссии" на своем поле добились крупной победы над "Кельном" в рамках 19-го тура чемпионата Германии.«Вести: Приморье. Интервью». Борьба за шахматную корону во Владивостоке продолжается"Вести: Приморье. Интервью". Сергей Шипов, гроссмейстер, шахматный тренер, писатель, комментатор.ФутболХоккейБаскетболБиатлонВчераСегодняЗавтраЧемпионат ИспанииОсасуна2 : 0ЛевантеЗавершёнЧемпионат ГерманииБоруссия (Дортмунд)5 : 1КельнЗавершёнЧемпионат ИталииБрешиа0 : 1МиланЗавершёнЧемпионат ФранцииНицца1 : 1РеннЗавершёнВесь футболрекламаМозякин стал первым игроком КХЛ, забросившим 400 шайбНападающий магнитогорского "Металлурга" Сергей Мозякин стал автором очередного рекорда в Континентальной хоккейной лиге.