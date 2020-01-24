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Доннарумма: «Милан» знает, как страдать. Наша цель – выход в еврокубки

Вратарь «Милана» Джанлуиджи Доннарумма подвёл итоги встречи 21-го тура чемпионата Италии, в которой красно-чёрные обыграли на выезде «Брешию» со счётом 1:0. «Это «Милан», который знает, как страдать.
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«Боруссия» разгромила «Кёльн» в матче Бундеслиги, Холанд оформил дубль за 10 минут, выйдя на замену

«Боруссия» нанесла разгромное поражение «Кёльну» в матче 19-го тура чемпионата Германии. Дортмундцы забили в ворота соперника пять мячей, два гола на свой счёт записал Эрлинг Холанд.
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