Он очень изменился: нейрохирург рассказал о состоянии Шумахера

Гонщик Михаэль Шумахер «очень изменился и деградировал» с тех пор, как шесть лет назад получил тяжелую черепно-мозговую травму, рассказал ведущий нейрохирург больницы в Болонье Никола Аччиари.