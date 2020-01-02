Французская фигуристка попалась на кокаине. На чемпионате Европы она заняла 5-е место

Французская фигуристка Лорин Лекавелье сдала допинг-тест, по итогам которого попалась на кокаине. Об этом сообщает L'Équipe, ссылаясь на источник, близкий к французской федерации ледовых видов спорта.