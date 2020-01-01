«Это реальная причина победы...». Вратарь Казахстана о матче с Германией на МЧМ по хоккею

Голкипер сборной Казахстана Владислав Нурек прокомментировал второй матч против Германии за право сохранения прописки в Топ-дивизионе молодежного чемпионата мира по хоккею, сообщает Prosports.kz со ссылкой на IIHF.