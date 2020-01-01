НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеБиатлонКиберспортрекламаРекомендуемКовальчук подписал контракт с клубом НХЛ «Монреаль»Шведы недовольны поведением россиян на МЧМ. «Проезжать и целовать герб — нормально. Типичная Россия»В сборной Швеции назвали «полной лажей» голы России в полуфинале МЧМВ сборной Канады помнят о 0:6 в группе и хотят отомстить России в финале МЧМ-2020Шведский хоккеист эмоционально и грубо отреагировал на поражение от сборной РоссииКовальчук подписал контракт с клубом НХЛ «Монреаль»Российский хоккеист Илья Ковальчук подписал соглашение с клубом «Монреаль», сообщает пресс-служба.рекламаКанадцы разгромили финнов в полуфинале МЧМ по хоккеюСборная Канады обыграла сборную Финляндию со счетом 5:0 в полуфинале молодежного чемпионата мира по хоккею, сообщает ТАСС.Тур де Ски. Устюгов и Большунов попали в тройку призеров в масс-стартеНа пятом этапе лыжной многодневки "Тур де Ски", который проходит в итальянском Валь-ди-Фьемме, состоялся масс-старт у мужчин.«Барселона» в меньшинстве не смогла удержать победный счет в матче с «Эспаньолом»«Эспаньол» на своем поле принимал «Барселону» в матче 19-го тура примеры.WADA выставило России счет на $1 млнВсемирное антидопинговое агентство определилось с размером ежегодного обязательного взноса России. В 2020 году РФ должна перечислить в бюджет организации 1 млн 15 тысяч 977 доллара.Бранислав Иванович уйдёт из «Зенита» по итогам сезонаСербский защитник «Зенита» Бранислав Иванович расстанется с петербургской командой по итогам сезона. Футболист и клуб не нашли взаимопонимания в вопросе о новом контракте игрока.ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат ИспанииГранада— : —МальоркаНачало в 06:00Чемпионат ИспанииРеал Сосьедад— : —ВильярреалНачало в 08:00Чемпионат ИспанииАлавес— : —БетисНачало в 10:00Еще 1Чемпионат ИталииБрешиа— : —ЛациоНачало в 06:30Чемпионат ИталииСПАЛ— : —ВеронаНачало в 09:00Еще 2Кубок Англии1/32 ФиналаКристал Пэлас— : —Дерби КаунтиНачало в 09:01Кубок Англии1/32 ФиналаБертон Альбион— : —Нортгемптон ТаунНачало в 09:01Еще 9Кубок Франции1/32 ФиналаФК Бастия-Борго— : —Сент-ЭтьенНачало в 08:15Еще 12Весь футболрекламаВрач рассказал о состоянии здоровья ШумахераСемикратный чемпион по автогонкам в классе "Формула-1" Михаэль Шумахер еще не восстановился после тяжелой травмы головы. Шумахеру накануне исполнился 51 год.НХЛ. Записи матчейВашингтон — Оттава Яндекс.Эфир Лос-Анджелес — Коламбус Яндекс.Эфир Монреаль — Виннипег Яндекс.Эфир Торонто — Эдмонтон Яндекс.Эфир Анахайм — Нэшвилл Яндекс.Эфир Чикаго — Детройт Яндекс.Эфир Миннесота — Калгари Яндекс.Эфир Питтсбург — Флорида Яндекс.Эфир 02:43:20Лос-Анджелес — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:41:30Аризона — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:50:20Монреаль — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:32:00Торонто — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:41:00Оттава — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:43:30Нью-Джерси — Колорадо Яндекс.Эфир 02:51:05Вегас — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:44:00Миннесота — Виннипег Яндекс.Эфир 02:37:40Коламбус — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:32:00Баффало — Флорида Яндекс.Эфир 02:39:30Даллас — Детройт Яндекс.Эфир 02:45:00Вегас — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:38:30Ванкувер — Чикаго Яндекс.Эфир 02:50:10Колорадо — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:29:30Аризона — Анахайм Яндекс.Эфир 02:30:45Виннипег — Торонто Яндекс.Эфир 02:35:20Оттава — Флорида Яндекс.Эфир 02:37:00Монреаль — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:42:30Питтсбург — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:32:50Баффало — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:41:20Нью-Йорк Айлендерс — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:29:35Бостон — Коламбус Яндекс.Эфир «Это реальная причина победы...». Вратарь Казахстана о матче с Германией на МЧМ по хоккеюГолкипер сборной Казахстана Владислав Нурек прокомментировал второй матч против Германии за право сохранения прописки в Топ-дивизионе молодежного чемпионата мира по хоккею, сообщает Prosports.kz со ссылкой на IIHF.реклама