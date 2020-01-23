Лыжные гонки. Большунов увеличил отрыв от Клебо в общем зачете КМ до 299 очков

Российский лыжник Александр Большунов увеличил преимущество в общем зачете Кубка мира. Ранее он победил в скиатлоне на восьмом этапе соревнований в Оберстдорфе (Германия).