НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеБиатлонКиберспортрекламаРекомендуемДавид Караев проведет зимний сбор с московским ЦСКАТуменов — о возможном бое Кадырова и Емельяненко: «Они так прикалываются, но почему бы и нет?»Вице-президент КХЛ: «Немножко не повезло с погодой в Давосе. Было бы больше зрителей на матче „Салават“ – „Ак Барс“»Первый матч «Краснодара» после зимнего перерыва пройдет 1 марта«Великий человек в истории, выигравший Вторую мировую войну». Дмитрий Комбаров высказался о СталинеДавид Караев проведет зимний сбор с московским ЦСКАОфициальный сайт «КАМАЗа» из Набережных Челнов сообщил, что форвард команды Давид Караев отправляется на просмотр в московский ЦСКА.рекламаБиатлон. Владимир Драчев: Решением тренерского штаба оставили в составе ГараничеваПрезидент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев заявил, что Евгений Гараничев и Дмитрий Малышко остались в составе сборной России по решению тренерского штаба.РУСАДА должно уведомить WADA о несогласии с решением к 27 декабряОбщее собрание членов Российского антидопингового агентства (РУСАДА) приняло рекомендации наблюдательного совета агентства не соглашаться с решением исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA), официальное уведомление должно быть направлено в WADA к 27 декабря, сообщил президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.Дюков о реформе РПЛ: «Нужно играть больше матчей. Мы за любой кипеж, кроме голодовки»Президент РФС Александр Дюков высказался о возможной реформе РПЛ. «Нам нужна реформа чемпионата, чтобы мы играли больше и было больше высокоинтенсивных матчей. Мы в РФС за любой кипеж, кроме голодовки.Веселый сочельник в Бостоне. «Вашингтон» пропустил четыре шайбы за 13 минутЕсли Рейнджерс и Филадельфия только мечтают о кубковых баталиях, то Вашингтон и Бостон, вполне возможно, отрепетировали сегодня восточный финал Кубка Стэнли-2020.Артем Дзюба признан лучшим футболистом России 2019 годаСамая авторитетная футбольная премия вручается игрокам в четвертый раз. Второй раз подряд лучшим футболистом стал нападающий «Зенита» и капитан национальной сборной Артем Дзюба.ФутболХоккейБаскетболВчераЧемпионат ТурцииКоньяспор0 : 1ТрабзонспорЗавершёнЧемпионат ТурцииДенизлиспор1 : 5АланьяспорЗавершёнЧемпионшип АнглииБлэкберн0 : 0УиганЗавершёнЧемпионат Турции. Первая лигаГиресунспор1 : 1АлтынордуЗавершёнВесь футболрекламаНичушкин в матче с «Вегасом» оформил «хет-трик Горди Хоу»«Вегас» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ проиграл «Колорадо» — 3:7. Второй звездой встречи стал российский форвард «лавин» Валерий Ничушкин, оформивший «хет-трик Горди Хоу» — он забил, подрался и сделал результативную передачу.НХЛ. Записи матчей02:36:10Ванкувер — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:47:15Вегас — Колорадо Яндекс.Эфир 02:34:46Лос-Анджелес — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:39:31Чикаго — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:44:33Виннипег — Монреаль Яндекс.Эфир 02:37:31Нэшвилл — Аризона Яндекс.Эфир 02:39:15Оттава — Баффало Яндекс.Эфир 02:38:32Тампа-Бэй — Флорида Яндекс.Эфир 02:44:11Филадельфия — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:47:35Бостон — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:33:37Нью-Йорк Айлендерс — Коламбус. 24.12.2019 Яндекс.Эфир 02:35:12Миннесота — Калгари Яндекс.Эфир 02:42:33Торонто — Каролина Яндекс.Эфир 02:36:25Сан-Хосе — Вегас Яндекс.Эфир 02:41:00Даллас — Калгари Яндекс.Эфир 02:34:30Детройт — Аризона Яндекс.Эфир 02:46:10Нью-Йорк Рейнджерс — Анахайм Яндекс.Эфир 02:37:00Сан-Хосе — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:42:15Ванкувер — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:33:45Колорадо — Чикаго Яндекс.Эфир 02:47:45Бостон — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:44:55Эдмонтон — Монреаль Яндекс.Эфир 02:41:05Торонто — Детройт Яндекс.Эфир 02:44:20Вашингтон — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:39:25Коламбус — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:58:15Оттава — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:41:45Каролина — Флорида Яндекс.Эфир 02:33:25Миннесота — Виннипег Яндекс.Эфир 02:39:00Баффало — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:50:45Нью-Йорк Айлендерс — Анахайм Яндекс.Эфир 02:34:05Эдмонтон — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:34:50Нью-Йорк Рейнджерс — Торонто Яндекс.Эфир 02:40:55Нью-Джерси — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:42:30Флорида — Даллас Яндекс.Эфир 02:47:00Ванкувер — Вегас Яндекс.Эфир 02:46:40Аризона — Миннесота Яндекс.Эфир 02:51:05Калгари — Монреаль Яндекс.Эфир 02:41:00Колорадо — Каролина Яндекс.Эфир 02:32:45Виннипег — Чикаго Яндекс.Эфир 02:48:45Оттава — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:37:00Филадельфия — Баффало Яндекс.Эфир 02:49:00Тампа-Бэй — Даллас Яндекс.Эфир 02:48:15Коламбус — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:49:10Бостон — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:47:02Сент-Луис — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:42:13Чикаго — Колорадо Яндекс.Эфир 02:34:32Нью-Джерси – Анахайм Яндекс.Эфир Двоих судей, обслуживающих поединок волгодонца Дмитрия Кудряшова и Вацлава Пейсара, дисквалифицировалиОтстранение Ираклия Малазония и Семена Стахеева продлится полтора года.рекламаГлава РФС объяснил ужесточение наказания за критику судейПрезидент Российского футбольного союза Александр Дюков высказался о новых правилах, связанных с критикой судей. «Я разберусь, почему программа исполкома не была заранее опубликована. Я уже разобрался.Боксер из США вышел на ринг в 70 лет и отправил соперника в нокаутАмериканский спортсмен Альберт Хьюз попал в Книгу рекордов Гиннесса, став старейшим профессиональным боксером.