Тедеско назвал сюрпризом уход Бакаева из «Спартака»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско заявил, что уход полузащитника Солтмурада Бакаева из команды стал для него сюрпризом. Об этом 23 января сообщает «Чемпионат».