НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеКиберспортрекламаРекомендуем«Динамо» обыграло «Ростов» в матче РПЛРУСАДА вновь отстраняют. Шансы выступить на Олимпиаде командой уменьшаютсяЗагитова высказалась о тейпах на своей спинеТренер Стефан Ламбьель: Я восхищаюсь российской школой фигурного катанияСборная России проведет два матча группового этапа Евро-2020 в Петербурге«Динамо» обыграло «Ростов» в матче РПЛМосковское "Динамо" обыграло "Ростов" в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу московского клуба.рекламаВалерий Карпин: «У «Динамо» один фол за весь тайм! Какие-то комментарии еще нужны?»Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал итог встречи 17-го тура РПЛ с «Динамо» (1:2). – Моя главная эмоция – это благодарность ребятам.Фигуристка Косторная выиграла Гран-при Японии, Загитова – третьяВ японском Саппоро продолжается заключительный в нынешнем сезоне этап серии Гран-при по фигурному катанию.«Рубин» проиграл «Зениту» со счетом 1:2Петербургский "Зенит " на выезде обыграл казанский "Рубин " в рамках 17-го тура РПЛ. Матч в столице Татарстана завершился со счетом 1:2. Открыл счет зенитовец Сердар Азмун.Рублев обыграл Поспишила в матче Кубка ДэвисаАндрей Рублев обыграл Вашека Поспишила в полуфинале Кубка Дэвиса и принес России первую победу над сборной Канады.Тарасенко: Минспорт РФ не может просто так лишить ВФЛА аккредитацииМОСКВА, 23 ноября. / ТАСС/. Министерство спорта РФ просто так не может лишить аккредитации Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА).ФутболХоккейВчераСегодняЗавтраЧемпионат РоссииОренбург1 : 2АхматЗавершёнЧемпионат РоссииРубин1 : 2ЗенитЗавершёнЧемпионат РоссииДинамо2 : 1РостовЗавершёнЧемпионат АнглииВест Хэм2 : 3ТоттенхэмЗавершёнЧемпионат АнглииБрайтон-энд-Хоув Альбион0 : 2ЛестерЗавершёнЕще 6Чемпионат ИспанииЛеганес1 : 2БарселонаЗавершёнЧемпионат ИспанииБетис2 : 1ВаленсияЗавершёнЕще 2Чемпионат ГерманииФортуна Дюссельдорф0 : 4БаварияЗавершёнЕще 5Весь футболреклама«Авангард» — «Динамо» Мн: Бек не сумел реализовать буллитВ первом периоде матча омского «Авангарда» и минского «Динамо» нападающий команды хозяев Тейлор Бек получил право исполнить буллит. Форвард «ястребов» не сумел переиграть голкипера минчан Юнаса Энрота.НХЛ. Записи матчейЛос-Анджелес — Сан-Хосе. 26.11.2019 Яндекс.Эфир Анахайм — Нью-Йорк Айлендерс. 26.11.2019 Яндекс.Эфир Даллас — Вегас. 26.11.2019 Яндекс.Эфир Нэшвилл — Сент-Луис. 26.11.2019 Яндекс.Эфир Питтсбург — Калгари. 26.11.2019 Яндекс.Эфир Тампа-Бэй — Баффало. 26.11.2019 Яндекс.Эфир Филадельфия — Ванкувер. 26.11.2019 Яндекс.Эфир Нью-Йорк Рейнджерс — Миннесота. 26.11.2019 Яндекс.Эфир Коламбус — Оттава. 26.11.2019 Яндекс.Эфир Аризона — Эдмонтон. 25.11.2019 Яндекс.Эфир Детройт — Каролина. 25.11.2019 Яндекс.Эфир Флорида — Баффало. 25.11.2019 Яндекс.Эфир Сан-Хосе — Нью-Йорк Айлендерс. 24.11.2019 Яндекс.Эфир Вегас — Эдмонтон. 24.11.2019 Яндекс.Эфир Сент-Луис — Нэшвилл. 24.11.2019 Яндекс.Эфир Даллас — Чикаго. 24.11.2019 Яндекс.Эфир Виннипег — Коламбус. 24.11.2019 Яндекс.Эфир Тампа-Бэй — Анахайм. 24.11.2019 Яндекс.Эфир Нью-Джерси — Детройт. 24.11.2019 Яндекс.Эфир Монреаль — Нью-Йорк Рейнджерс. 24.11.2019 Яндекс.Эфир Колорадо — Торонто. 24.11.2019 Яндекс.Эфир Каролина — Флорида. 24.11.2019 Яндекс.Эфир Бостон — Миннесота. 24.11.2019 Яндекс.Эфир Лос-Анджелес — Аризона. 24.11.2019 Яндекс.Эфир Филадельфия — Калгари. 23.11.2019 Яндекс.Эфир Вашингтон — Ванкувер. 23.11.2019 Яндекс.Эфир 02:36:33Оттава — Нью-Йорк Рейнджерс. 23.11.2019 Яндекс.Эфир 02:44:45Питтсбург — Нью-Джерси. 23.11.2019 Яндекс.Эфир 02:45:59Лос-Анджелес - Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:46:39Вегас - Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:33:55Аризона — Торонто. 22.11.2019 Яндекс.Эфир 02:41:07Даллас — Виннипег. 22.11.2019 Яндекс.Эфир 02:36:22Чикаго — Тампа-Бэй. 22.11.2019 Яндекс.Эфир 02:36:01Сент-Луис — Калгари. 22.11.2019 Яндекс.Эфир 02:42:37Миннесота — Колорадо. 22.11.2019 Яндекс.Эфир 02:45:15Нэшвилл — Ванкувер. 22.11.2019 Яндекс.Эфир 02:57:54Нью-Йорк Айлендерс — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:42:11Флорида — Анахайм Яндекс.Эфир 02:36:49Бостон — Баффало. 22.11.2019 Яндекс.Эфир 02:39:12Каролина — Филадельфия. 22.11.2019 Яндекс.Эфир 02:34:24Коламбус — Детройт. 22.11.2019 Яндекс.Эфир 02:47:57Нью-Йорк Рейнджерс – Вашингтон Яндекс.Эфир 02:53:22Монреаль – Оттава Яндекс.Эфир 02:41:23Сан-Хосе – Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:39:32Вегас – Торонто Яндекс.Эфир 02:31:24Калгари – Колорадо Яндекс.Эфир 02:43:26Даллас – Ванкувер Яндекс.Эфир 02:39:13Чикаго – Каролина Яндекс.Эфир 02:35:24Нэшвилл – Виннипег Яндекс.Эфир 02:46:00Сент-Луис – Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:41:43Детройт – Оттава Яндекс.Эфир 02:37:10Нью-Джерси – Бостон Яндекс.Эфир 02:49:54Питтсбург – Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:37:54Баффало – Миннесота Яндекс.Эфир 02:36:15Флорида – Филадельфия Яндекс.Эфир 02:34:42Коламбус – Монреаль Яндекс.Эфир 02:30:20Аризона – Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:50:45Вашингтон – Анахайм Яндекс.Эфир