Ливерпуль – Эвертон: где и по какому каналу трансляция матча Кубка Англии

В воскресенье, 5-го января, в рамках 1/32 финала Кубка Англии-2019/20 по футболу в противостоянии сойдутся футболисты «Ливерпуля» и «Эвертона».