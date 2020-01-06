НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеБиатлонКиберспортрекламаРекомендуемХадсон-Одои забил за «Челси» впервые с сентябряКанада совершила камбэк и обыграла Россию в финале молодежного ЧМ по хоккеюСеребро на вес золота: почему второе место россиян на МЧМ — успехРене Фазель: «Есть вариант, что на Олимпиаде вообще не будет хоккея»«Мы полностью доминировали по игре, но ... «Ларионов назвал главную ошибку сборной России в матче с КанадойХадсон-Одои забил за «Челси» впервые с сентябряПолузащитник «Челси» Каллум Хадсон-Одои открыл счет в матче 1/32 финала Кубка Англии против «Ноттингем Форрест» (1:0, первый тайм). 19-летний хавбек забил впервые c 25 сентября.рекламаНепередаваемые эмоции канадцев от победы в финале МЧМ: видео первых секунд после сиреныСборная Канады одержала победу над командой России в финале молодежного чемпионата мира. Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу канадцев.Александр Большунов стал победителем многодневной гонки «Тур де Ски»На заключительном этапе соревнования – масс-старте свободным стилем на 10 км – россиянин показал третий результат, отстав от лидера норвежца Симена Крюгера на 22,5 секунды.Шведы раскритиковали россиян после поражения в полуфинале МЧМ по хоккеюИгрокам сборной Швеции не понравилось, как Александр Хованов отпраздновал забитый гол.Ливерпуль снова выиграл в мерсисайдском дерби, пройдя дальше в Кубке АнглииВ рамках 1/32 финала Кубка Англии Ливерпуль минимально обыграл Эвертон. Исход матча решил единственный гол, проведенный полузащитником Ливерпуля Кертисом Джонсом на 71-й минуте встречи.Стал известен игровой номер Ковальчука в «Монреале»Российский нападающий Илья Ковальчук определился с игровым номером в клубе Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Монреаль Канадиенс».ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат ИспанииГранада1 : 0МальоркаЗавершёнЧемпионат ИспанииРеал Сосьедад1 : 2ВильярреалЗавершёнЧемпионат ИспанииАлавес1 : 1БетисЗавершёнЕще 1Чемпионат ИталииБрешиа1 : 2ЛациоЗавершёнЧемпионат ИталииСПАЛ0 : 2ВеронаЗавершёнЕще 2Кубок Англии1/32 ФиналаКристал Пэлас0 : 1Дерби КаунтиЗавершёнКубок Англии1/32 ФиналаБертон Альбион2 : 4Нортгемптон ТаунЗавершёнЕще 9Кубок Франции1/32 ФиналаФК Бастия-Борго0 : 3Сент-ЭтьенЗавершёнЕще 12Весь футболреклама«Авангард» — «Барыс». Прогноз (к. 1.74) и ставки на матч КХЛ 6 января 2020 года«Авангард» Приняв участие в 44 встречах регулярного первенства, клуб из Омска заработал 60 баллов. Эти показатели позволяют команде занимать второе место в турнирной таблице Восточной конференции.НХЛ. Записи матчейВашингтон — Оттава Яндекс.Эфир Лос-Анджелес — Коламбус Яндекс.Эфир Монреаль — Виннипег Яндекс.Эфир Торонто — Эдмонтон Яндекс.Эфир Анахайм — Нэшвилл Яндекс.Эфир Чикаго — Детройт Яндекс.Эфир Миннесота — Калгари Яндекс.Эфир 02:34:20Питтсбург — Флорида Яндекс.Эфир 02:43:20Лос-Анджелес — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:41:30Аризона — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:50:20Монреаль — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:32:00Торонто — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:41:00Оттава — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:43:30Нью-Джерси — Колорадо Яндекс.Эфир 02:51:05Вегас — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:44:00Миннесота — Виннипег Яндекс.Эфир 02:37:40Коламбус — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:32:00Баффало — Флорида Яндекс.Эфир 02:39:30Даллас — Детройт Яндекс.Эфир 02:45:00Вегас — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:38:30Ванкувер — Чикаго Яндекс.Эфир 02:50:10Колорадо — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:29:30Аризона — Анахайм Яндекс.Эфир 02:30:45Виннипег — Торонто Яндекс.Эфир 02:35:20Оттава — Флорида Яндекс.Эфир 02:37:00Монреаль — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:42:30Питтсбург — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:32:50Баффало — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:41:20Нью-Йорк Айлендерс — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:29:35Бостон — Коламбус Яндекс.Эфир Сборные Казахстана и Германии проведут решающий поединок между собой5 января, в Чехии пройдет решающая встреча серии между командами Германии и Казахстана, сборные в трехматчевом противостоянии выясняют, кому суждено занять последнюю строчку на молодежном чемпионате мира (МЧМ-2020).рекламаИгорь Ларионов: «Хотелось, чтобы Россия забила пару голов в большинстве. Броски были, немножко форсировали»Тренер молодежной сборной России Игорь Ларионов дал комментарий после поражения от Канады (3:4) в финале МЧМ-2020. «Знаете, сейчас можно наговорить много негативного.