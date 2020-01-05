«Ливерпуль» победил «Эвертон» в матче Кубка Англии по футболу

«Ливерпуль» одержал победу над «Эвертоном» в матче 1/32 финала Кубка Англии по футболу. Встреча, прошедшая на «Энфилде», завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев поля.