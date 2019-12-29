Запросы Холанна могут сорвать его трансфер в «Ювентус»

Форвард «Зальцбурга» Эрлинг Холанн наверняка сменит клуб если не зимой, то в летнее трансферное окно. За 19-летнего норвежца борются «Ювентус», «Боруссия» Дортмунд, «РБ Лейпциг» и «Манчестер Юнайтед».