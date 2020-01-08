ФК «Ростов» забрал у «Тамбова» защитника Осипенко

Ростовчане договорились с «Тамбовом» о переходе спортсмена. Контракт был заключен на 4,5 года. Сейчас защитнику 25 лет, он является воспитанником омского футбольного клуба.