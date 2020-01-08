Расписание трансляций четвертого этапа Кубка мира по биатлону в Оберхофе 9-12 января 2020: где смотреть

Четвертый этап Кубка мира по биатлону в Оберхове пройдет с 9 по 12 января 2020 года. Расписание трансляций уже известно. А вот c составом сборной России долго не было ясности.