НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеБиатлонКиберспортрекламаРекомендуем«Спартак» проиграл «Динамо» в столичном дерби КХЛРоссия заплатит WADA почти миллион долларовХоккей. Германия разобралась с Казахстаном и осталась в элитном дивизионе МЧМЭкс-полузащитник «Челси» Невин: я мог убить АбрамовичаИз-за уходов Ковальчука несут убытки два клуба НХЛ«Спартак» проиграл «Динамо» в столичном дерби КХЛМосковское "Динамо" обыграло столичный "Спартак" в матче регулярного чемпионата КХЛ, для "красно-белых" поражение стало третьим подряд.реклама«Скорость и эмоции»: игрок КХЛ назвал рецепт победы россиян над канадцами в финале МЧМПо мнению нападающего хоккейного клуба «Сочи», молодежная сборная России доказала свое право играть в финале и показала командную игру.Страна готова к победам: россияне успешно выступили в «Тур де Ски»Российский лыжник Александр Большунов стал победителем многодневки "Тур де Ски", которая завершилась в итальянском Валь-ди-Фьемме в воскресенье.Клопп об 1:0 с «Эвертоном»: «Фантастическая игра и гол скаузера – чего еще желать?»Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подвел итоги победы над «Эвертоном» (1:0) в рамках Кубка Англии. «Мы играли в смелый футбол. Невероятные индивидуальные выступления детей, да и взрослых.«Ак Барс» в овертайме обыграл «Трактор», отыгравшись с 0:3"Ак Барс" в овертайме обыграл челябинский "Трактор" (4:3 от) в матче регулярного первенства КХЛ.Авербух озвучил гонорары фигуристок за участие в ледовых шоуХореограф профессионально занимается организацией ледовых шоу, где выступают прославленные росийские фигуристы.ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат ИспанииГранада1 : 0МальоркаЗавершёнЧемпионат ИспанииРеал Сосьедад1 : 2ВильярреалЗавершёнЧемпионат ИспанииАлавес1 : 1БетисЗавершёнЕще 1Чемпионат ИталииБрешиа1 : 2ЛациоЗавершёнЧемпионат ИталииСПАЛ0 : 2ВеронаЗавершёнЕще 2Кубок Англии1/32 ФиналаГиллингем0 : 0Вест ХэмИдёт 1-й таймКубок Англии1/32 ФиналаБертон Альбион2 : 4Нортгемптон ТаунЗавершёнЕще 9Кубок Франции1/32 ФиналаФК Бастия-Борго0 : 3Сент-ЭтьенЗавершёнЕще 12Весь футболреклама«Динамо» отправило Гармаша в ТурциюПолузащитник "Динамо" Денис Гармаш продолжит карьеру в турецком "Рbзеспорt". Об этом сообщил журналист Эртан Сюзгун. Клуб арендовал 29-летнего игрока до конца сезона - 30 июня 2020 года.НХЛ. Записи матчейВашингтон — Оттава Яндекс.Эфир Лос-Анджелес — Коламбус Яндекс.Эфир Монреаль — Виннипег Яндекс.Эфир Торонто — Эдмонтон Яндекс.Эфир Анахайм — Нэшвилл Яндекс.Эфир Чикаго — Детройт Яндекс.Эфир Миннесота — Калгари Яндекс.Эфир Питтсбург — Флорида Яндекс.Эфир 02:43:20Лос-Анджелес — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:41:30Аризона — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:50:20Монреаль — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:32:00Торонто — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:41:00Оттава — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:43:30Нью-Джерси — Колорадо Яндекс.Эфир 02:51:05Вегас — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:44:00Миннесота — Виннипег Яндекс.Эфир 02:37:40Коламбус — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:32:00Баффало — Флорида Яндекс.Эфир 02:39:30Даллас — Детройт Яндекс.Эфир 02:45:00Вегас — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:38:30Ванкувер — Чикаго Яндекс.Эфир 02:50:10Колорадо — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:29:30Аризона — Анахайм Яндекс.Эфир 02:30:45Виннипег — Торонто Яндекс.Эфир 02:35:20Оттава — Флорида Яндекс.Эфир 02:37:00Монреаль — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:42:30Питтсбург — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:32:50Баффало — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:41:20Нью-Йорк Айлендерс — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:29:35Бостон — Коламбус Яндекс.Эфир