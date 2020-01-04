НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеБиатлонКиберспортрекламаРекомендуем«Спартак» проиграл «Динамо» в столичном дерби КХЛБрагин о продолжении работы: ничего не хочу сейчасWADA: в 2020 году взнос России превысит 1 млн долларовНикита Александров: «Сами отдали матч Канаде. Даже не знаю, как это произошло»Золото уплыло из наших рук… Сборная России вела игру, но уступила канадцам в финале МЧМ«Спартак» проиграл «Динамо» в столичном дерби КХЛМосковское "Динамо" обыграло столичный "Спартак" в матче регулярного чемпионата КХЛ, для "красно-белых" поражение стало третьим подряд.рекламаНемного не повезло, но проявили характер: Фетисов о серебре сборной РФ на МЧМ-2020Сборная России уступила в матче финала Молодежного чемпионата мира по хоккею национальной команде Канады со счетом 4:3.Лыжник Большунов впервые выиграл общий зачет «Тур де Ски»Российский лыжник Александр Большунов впервые в карьере стал победителем общего зачета многодневки «Тур де Ски». Заключительный этап соревнований прошел в итальянском Валь-ди-Фьемме.«Ливерпуль» победил «Эвертон» в матче Кубка Англии по футболу«Ливерпуль» одержал победу над «Эвертоном» в матче 1/32 финала Кубка Англии по футболу. Встреча, прошедшая на «Энфилде», завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев поля.Ковальчук о переходе в «Монреаль»: «Дело не в деньгах. Хочу играть»Форвард Илья Ковальчук прокомментировал подписание контракта с «Монреалем». «Дело не в деньгах. Я хочу быть в деле, хочу играть.Шведские хоккеисты раскритиковали поведение россиян на полуфинале МЧМСпортсменам не понравилось, как российская молодежка повела себя во время матча чемпионата мира. Шведы раскритиковали поведение российских хоккеистов на чемпионате мира — 2020 в Чехии.ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат ИспанииГранада1 : 0МальоркаЗавершёнЧемпионат ИспанииРеал Сосьедад1 : 2ВильярреалЗавершёнЧемпионат ИспанииАлавес1 : 1БетисЗавершёнЕще 1Чемпионат ИталииБрешиа1 : 2ЛациоЗавершёнЧемпионат ИталииСПАЛ0 : 2ВеронаЗавершёнЕще 2Кубок Англии1/32 ФиналаКуинз Парк Рейнджерс5 : 1СуонсиЗавершёнКубок Англии1/32 ФиналаБертон Альбион2 : 4Нортгемптон ТаунЗавершёнЕще 9Кубок Франции1/32 ФиналаРеймс Сент-Анн0 : 1МонпельеЗавершёнЕще 12Весь футболрекламаЭкс-игрок «Челси» рассказал, как едва не убил АбрамовичаПэт Невин, бывший игрок лондонского "Челси" и сборной Шотландии рассказал о неприятном случае, передает Mirror.НХЛ. Записи матчейВашингтон — Оттава Яндекс.Эфир Лос-Анджелес — Коламбус Яндекс.Эфир Монреаль — Виннипег Яндекс.Эфир Торонто — Эдмонтон Яндекс.Эфир Анахайм — Нэшвилл Яндекс.Эфир Чикаго — Детройт Яндекс.Эфир Миннесота — Калгари Яндекс.Эфир Питтсбург — Флорида Яндекс.Эфир 02:43:20Лос-Анджелес — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:41:30Аризона — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:50:20Монреаль — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:32:00Торонто — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:41:00Оттава — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:43:30Нью-Джерси — Колорадо Яндекс.Эфир 02:51:05Вегас — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:44:00Миннесота — Виннипег Яндекс.Эфир 02:37:40Коламбус — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:32:00Баффало — Флорида Яндекс.Эфир 02:39:30Даллас — Детройт Яндекс.Эфир 02:45:00Вегас — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:38:30Ванкувер — Чикаго Яндекс.Эфир 02:50:10Колорадо — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:29:30Аризона — Анахайм Яндекс.Эфир 02:30:45Виннипег — Торонто Яндекс.Эфир 02:35:20Оттава — Флорида Яндекс.Эфир 02:37:00Монреаль — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:42:30Питтсбург — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:32:50Баффало — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:41:20Нью-Йорк Айлендерс — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:29:35Бостон — Коламбус Яндекс.Эфир Прямая трансляция решающего матча сборной Казахстана против Германии за место в элите МЧМ по хоккеюВ матче утешительного раунда чемпионата мира по хоккею среди молодежи сборная Казахстана сыграет с командой Германии, пишет Sports.kz.реклама