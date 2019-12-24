Бывший игрок киевского «Динамо» счел русских и украинцев одним народом

Бывший игрок киевского "Динамо" Горан Попов, выступавший за украинскую команду в период с 2010 по 2014 год, высказался о сходствах русских и украинцев. Об этом сообщает Tribuna.ua.