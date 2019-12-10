WADA запретило России выступать на Олимпиадах и ЧМ

twitter Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял решение о запрете России участвовать в крупных спортивных мероприятиях, таких как ЧМ и Олимпийские игры, сроком на 4 года.