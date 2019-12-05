«Я ждал 4 года, чтобы отомстить Матерацци». Нереально крутая история от Ибрагимовича

Марко Матерацци вошел в историю мирового футбола в первую очередь как человек, который заставил выйти из себя Зинедина Зидана, чем сильно помог сборной Италии победить в финале чемпионата мира.