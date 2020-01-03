Футболист «Генгама» погиб в ДТП. Ему было 23 года

Нападающий "Генгама" Натаэль Джулен погиб в ДТП. Футболист, которому было 23 года, на автомобиле возвращался с тренировки и не справился с управлением. Об этом сообщает L’Equipe.