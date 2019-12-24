НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеБиатлонКиберспортрекламаРекомендуемВладимир Обухов поддержал фанатов в конфликте с Артемом ДзюбойХабиб Нурмагомедов стал вторым лучшим бойцом прошедших 10 лет по версии MMA FightingИсточник: исполком ОКР поддержал намерение набсовета РУСАДАКадыров: не сомневаюсь, что выиграю у А. ЕмельяненкоРоналду сменил имидж перед рождествомВладимир Обухов поддержал фанатов в конфликте с Артемом ДзюбойФорвард «Тамбова» Владимир Обухов прокомментировал резонансную историю с оскорблениями форварда «Зенита» Артема Дзюбы.рекламаИзвестен состав сборной России по биатлону на январские этапы КМПравление Союза биатлонистов России (СБР) объявило составы сборной России на январские этапы Кубка мира, сообщает РИА "Новости".Александр Овечкин посетил рождественский ужин Дональда ТрампаКапитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин посетил рождественский ужин президента США Дональда Трампа, об этом сообщила супруга российского форварда Анастасия Шубская.Емельяненко, Квинтон Джексон и их тренеры поделились мнением о предстоящем бое (Видео)Поединок между россиянином Федором Емельяненко и американцем Квинтоном Джексоном станет главным событием совместного турнира Bellator и Rizin, который состоится 29 декабря в Японии.Трусова обещает установить рекорд: она заявила пять четверных прыжковБронзовый призер финала серии Гран-при по фигурному катанию Александра Трусова заявила в произвольной программе чемпионата России рекордное количество сложных элементов.«Амур» продлил победную серию до трех игр, обыграв «Торпедо»«Амур» на своем льду обыграл нижегородское «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ.ФутболХоккейБаскетболЗавтраЧемпионат АнглииТоттенхэм— : —Брайтон-энд-Хоув АльбионНачало в 07:30Чемпионат АнглииКристал Пэлас— : —Вест ХэмНачало в 10:00Чемпионат АнглииЭвертон— : —БернлиНачало в 10:00Чемпионат АнглииШеффилд Юнайтед— : —УотфордНачало в 10:00Еще 5Чемпионшип АнглииЛутон Таун— : —ФулхэмНачало в 10:00Чемпионшип АнглииХалл Сити— : —Ноттингем ФорестНачало в 10:00Еще 10Первая лига АнглииБристоль Роверс— : —УимблдонНачало в 10:00Первая лига АнглииПортсмут— : —Уиком УондерерсНачало в 10:00Еще 9Весь футболреклама«Нашим спортсменам все по плечу»В уходящем году российские борцы выиграли 9 золотых медалей чемпионата мира в Нур-Султане и завоевали 9 лицензий на Олимпиаду-2020 В четвертый раз титул чемпиона мира по вольной борьбе завоевал победитель Рио-2016 Абдулрашид Садулаев.НХЛ. Записи матчей02:36:10Ванкувер — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:47:15Вегас — Колорадо Яндекс.Эфир 02:34:46Лос-Анджелес — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:39:31Чикаго — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:44:33Виннипег — Монреаль Яндекс.Эфир 02:37:31Нэшвилл — Аризона Яндекс.Эфир 02:39:15Оттава — Баффало Яндекс.Эфир 02:38:32Тампа-Бэй — Флорида Яндекс.Эфир 02:44:11Филадельфия — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:47:35Бостон — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:33:37Нью-Йорк Айлендерс — Коламбус. 24.12.2019 Яндекс.Эфир 02:35:12Миннесота — Калгари Яндекс.Эфир 02:42:33Торонто — Каролина Яндекс.Эфир 02:36:25Сан-Хосе — Вегас Яндекс.Эфир 02:41:00Даллас — Калгари Яндекс.Эфир 02:34:30Детройт — Аризона Яндекс.Эфир 02:46:10Нью-Йорк Рейнджерс — Анахайм Яндекс.Эфир 02:37:00Сан-Хосе — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:42:15Ванкувер — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:33:45Колорадо — Чикаго Яндекс.Эфир 02:47:45Бостон — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:44:55Эдмонтон — Монреаль Яндекс.Эфир 02:41:05Торонто — Детройт Яндекс.Эфир 02:44:20Вашингтон — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:39:25Коламбус — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:58:15Оттава — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:41:45Каролина — Флорида Яндекс.Эфир 02:33:25Миннесота — Виннипег Яндекс.Эфир 02:39:00Баффало — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:50:45Нью-Йорк Айлендерс — Анахайм Яндекс.Эфир 02:34:05Эдмонтон — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:34:50Нью-Йорк Рейнджерс — Торонто Яндекс.Эфир 02:40:55Нью-Джерси — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:42:30Флорида — Даллас Яндекс.Эфир 02:47:00Ванкувер — Вегас Яндекс.Эфир 02:46:40Аризона — Миннесота Яндекс.Эфир 02:51:05Калгари — Монреаль Яндекс.Эфир 02:41:00Колорадо — Каролина Яндекс.Эфир 02:32:45Виннипег — Чикаго Яндекс.Эфир 02:48:45Оттава — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:37:00Филадельфия — Баффало Яндекс.Эфир 02:49:00Тампа-Бэй — Даллас Яндекс.Эфир 02:48:15Коламбус — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:49:10Бостон — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:47:02Сент-Луис — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:42:13Чикаго — Колорадо Яндекс.Эфир