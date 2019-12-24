«Нашим спортсменам все по плечу»

В уходящем году российские борцы выиграли 9 золотых медалей чемпионата мира в Нур-Султане и завоевали 9 лицензий на Олимпиаду-2020 В четвертый раз титул чемпиона мира по вольной борьбе завоевал победитель Рио-2016 Абдулрашид Садулаев.