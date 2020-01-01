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Немецкий чиновник раскритиковал победу российских фигуристок на ЧЕ

Триумфальная победа трех российских фигуристок, занявших весь победный пьедестал Чемпионата Европы, подверглась критике со стороны спортивного директора Федерации фигурного катания Германии Удо Дёнсдорфа.

Малышко и Бабиков не отобрались на чемпионат Европы

На 6 этапе Кубка России в Ижевске предполагаемый кандидат на ЧЕ Дмитрий Малышко показал пятый результат (+27,5), Антон Бабиков - седьмой (+47,1), оба пропустят предстоящие соревнования в Европе.На первом месте допустивший два промаха биатлонист из команды ХМАО-Югры Петр Пащенко (26.48,1). На втором месте его земляк Дмитрий Иванов (+10,2), именно он выполнил критерии отбора на грядущий чемпионат Европы.Чемпионат Европы пройдет с 26 февраля — 1 марта в эстонском Отепя.
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