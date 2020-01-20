Третья битва ЦСКА и «Зенита» в сезоне и старт сборной России в плей-офф Евро. Все трансляции 20 января

Здесь все, на что стоит обратить внимание в понедельник. 14:55 Олимпийские игры. III Зимние юношеские Олимпийские игры.