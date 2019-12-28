Линекер: поздравляю «Ливерпуль» с завоеванием первого титула АПЛ

Егор Замула: «Не понимаю, зачем свистеть на Дзюбу, он ведь лучший футболист России»

Защитник юниорской сборной России по хоккею Егор Замула высказался по поводу критики в адрес форварда петербургского «Зенита» Артема Дзюбы. — Вы за «Зенит» болеете? — Да, с детства.