Линекер: поздравляю «Ливерпуль» с завоеванием первого титула АПЛ

НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеБиатлонКиберспортрекламаРекомендуемЛинекер: поздравляю «Ливерпуль» с завоеванием первого титула АПЛКубок России. «Ижевская винтовка». Слепов победил в спринте, Поварницын – 4-й, Сидоров – 6-й, Шопин – 9-й, Цветков – 17-й«Всегда готовы»: Рамзан Кадыров о бое с Александром ЕмельяненкоИтоговая статистика матча Чехия — Россия на МЧМ-2020Джексон перевесил Емельяненко перед боем в BellatorЛинекер: поздравляю «Ливерпуль» с завоеванием первого титула АПЛБывший нападающий национальной команды Англии Гари Линекер с иронией отреагировал на поражение «Манчестер Сити» в выездном матче 19-го тура английской Премьер-лиги с «Вулверхэмптоном» (2:3). «Поздравляю «Ливерпуль» с завоеванием первого титула АПЛ», — написал экс-футболист на своей странице в «Твиттере».рекламаМедведева снялась с чемпионата России перед произвольной программойФамилии спортсменки не оказалось в старт-списке соревнований. Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева снялась с чемпионата России.Шикарный финиш лыжниц на «Тур де Ски», в котором судьбу серебра решили миллиметрыОтличная гонка!Иван Игнатьев перешел из «Краснодара» в «Рубин»Нападающий "Краснодара" Иван Игнатьев продолжит карьеру в "Рубине", который недавно возглавил Леонид Слуцкий. О трансфере футболиста сообщила пресс-служба краснодарского клуба.Овечкин отказался от участия в Матче всех звезд-2020Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отказался от участия в Матче всех звез-2020, который пройдет 24-26 января в Сент-Луисе на стадионе «Энтерпрайз-Центре».Егор Замула: «Не понимаю, зачем свистеть на Дзюбу, он ведь лучший футболист России»Защитник юниорской сборной России по хоккею Егор Замула высказался по поводу критики в адрес форварда петербургского «Зенита» Артема Дзюбы. — Вы за «Зенит» болеете? — Да, с детства.ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат АнглииБрайтон-энд-Хоув Альбион2 : 0БорнмутЗавершёнЧемпионат АнглииНьюкасл Юнайтед— : —ЭвертонНачало в 10:00Чемпионат АнглииСаутгемптон— : —Кристал ПэласНачало в 10:00Чемпионат АнглииУотфорд— : —Астон ВиллаНачало в 10:00Еще 3Чемпионат ТурцииИстанбул1 : 0КасымпашаИдёт 1-й таймЧемпионат ТурцииТрабзонспор0 : 0КайсериспорИдёт 1-й таймЕще 2Чемпионат Турции. Первая лигаБурсаспор1 : 1ХатайспорПерерывЧемпионат Турции. Первая лигаБалыкесирспор0 : 1ОсманлыспорИдёт 2-й таймЕще 2Весь футболрекламаГлава РУСАДА направил в WADA уведомление о несогласии с санкциямиГенеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус отправил во Всемирное антидопинговое агентство (WADA) уведомление о несогласии с санкциями в отношении российского спорта.НХЛ. Записи матчейНью-Йорк Рейнджерс – Колорадо Яндекс.Эфир Нью-Йорк Айлендерс – Колорадо Эвеланш Яндекс.Эфир Каролина – Тампа-Бэй Яндекс.Эфир Вашингтон – Сан-Хосе Яндекс.Эфир Ванкувер – Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Бостон – Эдмонтон Яндекс.Эфир Каролина – Вашингтон Яндекс.Эфир Калгари – Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Даллас – Нэшвилл. Зимняя Классика 2020 Яндекс.Эфир Лос-Анджелес — Филадельфия Яндекс.Эфир Аризона — Сент-Луис Яндекс.Эфир Калгари — Чикаго Яндекс.Эфир Эдмонтон — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Колорадо — Виннипег Яндекс.Эфир Детройт — Сан-Хосе Яндекс.Эфир Каролина — Монреаль Яндекс.Эфир Баффало — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир Коламбус — Флорида Яндекс.Эфир Миннесота — Торонто Яндекс.Эфир Вегас — Анахайм Яндекс.Эфир Вашингтон - Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Нью-Джерси — Бостон Яндекс.Эфир Питтсбург — Оттава Яндекс.Эфир Калгари — Ванкувер Яндекс.Эфир Анахайм — Филадельфия Яндекс.Эфир Аризона — Даллас Яндекс.Эфир Тампа-Бэй — Детройт Яндекс.Эфир Флорида — Монреаль Яндекс.Эфир Бостон — Баффало Яндекс.Эфир Миннесота — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Коламбус — Чикаго Яндекс.Эфир Оттава — Нью-Джерси Яндекс.Эфир Сент-Луис — Виннипег Яндекс.Эфир Сан-Хосе — Филадельфия Яндекс.Эфир Ванкувер — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир Вегас — Аризона Яндекс.Эфир Флорида — Детройт Яндекс.Эфир Питтсбург — Нэшвилл Яндекс.Эфир Даллас — Колорадо Яндекс.Эфир Торонто — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Тампа-Бэй — Монреаль Яндекс.Эфир Каролина — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:28:37Сан-Хосе — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:26:51Анахайм — Вегас Яндекс.Эфир 02:34:12Эдмонтон — Калгари Яндекс.Эфир 02:39:30Чикаго — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:44:25Колорадо — Миннесота Яндекс.Эфир 02:39:23Нэшвилл — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:37:45Виннипег — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:48:14Вашингтон — Коламбус Яндекс.Эфир 02:32:14Баффало — Бостон Яндекс.Эфир 02:43:49Нью-Йорк Рейнджерс — Каролина Яндекс.Эфир 02:47:28Нью-Джерси — Торонто Яндекс.Эфир