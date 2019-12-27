«Вулверхэмптон» — «Манчестер Сити»: голкипера гостей удалили на 12-й минуте

В эти минуты в Вулверхэмптоне проходит заключительный матч 19-го тура АПЛ. «Вулверхэмптон» принимает на стадионе «Молине» «Манчестер Сити». В начале встречи гости остались в меньшинстве.