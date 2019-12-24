СК заявил об изменении Родченковым базы данных Московской лаборатории

Следственный комитет России (СК) сообщил об изменении Григорием Родченковым базы данных Московской антидопинговой лаборатории. По словам официального представителя СК Светланы Петренко, информатор WADA имел удаленный доступ к базе и искажал ее в том числе и после своего побега в США.