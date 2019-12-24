Александр Хацкевич стал новым главным тренером «Ротора»

«Ротор» объявил о назначении Александра Хацкевича на пост главного тренера клуба. Александр Хацкевич приступит к своей работе на первом зимнем сборе команды, который начнётся 12 января в Турции.