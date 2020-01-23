НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаРекомендуемБорис Ротенберг: «Кокорин заранее знал об аренде в „Сочи“»В Австрии стартует чемпионат Европы по фигурному катаниюWADA приостановило работу московской лаборатории, РУСАДА было готово«Первые эмоции, самые драгоценные». Как российские хоккеисты отпраздновали золото юношеской ОлимпиадыУсловия нового контракта Семака с «Зенитом» будут обсуждены в ближайшее времяБорис Ротенберг: «Кокорин заранее знал об аренде в „Сочи“»Владелец «Сочи» Борис Ротенберг сообщил, что нападающий «Зенита» Александр Кокорин заранее знал об аренде в черноморский клуб.рекламаCверхтриумфальный камбэк Бё – Фуркад отстрелял чисто и все равно проиграл ЙоханнесуНорвежец выиграл первую же гонку после рождения сына.Медведев подтвердил переход Кокорина в «Сочи»Александр Медведев (ген. директор ФК «Зенит») сказал, что переход Кокорина в «Сочи» согласован между командами. Об этом сообщает ТАСС.Синицина и Кацалапов уступили пять сотых балла французам и стали вторымиСиницина и Кацалапов уступили пять сотых балла и стали вторыми На чемпионате Европы по фигурному катанию танцевальные пары показали ритмический танец.Талалаев покинул пост главного тренера «Химок»Главный тренер футбольного клуба «Химки» Андрей Талалаев принял решение покинуть занимаемую должность.Где посмотреть решающий матч ЧМ по шахматам Горякиной с Вэньцзюнь24 января 2020 года состоится одно из важнейших событий шахматного мира. В решающем матче за звание чемпионки мира по шахматам 2020 года сойдутся китайская и российская спортсменки.ФутболХоккейБаскетболБиатлонВчераСегодняЗавтраЧемпионат АнглииВулверхэмптон— : —ЛиверпульНачало в 15:00Кубок Испании1/16 ФиналаМирандес— : —СельтаНачало в 13:00Кубок Испании1/16 ФиналаЭбро— : —ЛеганесНачало в 13:00Кубок Испании1/16 ФиналаРайо Вальекано— : —БетисНачало в 15:00Кубок Испании1/16 ФиналаКультураль Леонеса— : —АтлетикоНачало в 15:00Кубок Испании1/16 ФиналаБадахос— : —ЭйбарНачало в 15:00Кубок Турции1/8 ФиналаДенизлиспор2 : 0ТрабзонспорИдёт 1-й тайм доп. времениКубок Турции1/8 ФиналаEни Малатьяспор2 : 1СивасспорЗавершёнЕще 1Весь футболрекламаAustralian Open. Парные матчи Ястремской и Бондаренко перенесеныУкраинские теннисистки Даяна Ястремская и Катерина Бондаренко в четверг, 23 января, из-за непогоды не смогли провести стартовые поединки в парном разряде. Таким образом, их матчи перенесены на пятницу.НХЛ. Записи матчей02:38:45Миннесота — Детройт Яндекс.Эфир 02:43:25Коламбус — Виннипег Яндекс.Эфир 02:45:00Чикаго — Флорида Яндекс.Эфир 02:37:50Филадельфия — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:41:45Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:35:10Бостон — Вегас Яндекс.Эфир 02:37:30Каролина — Виннипег Яндекс.Эфир 02:38:52Миннесота — Флорида Яндекс.Эфир 02:42:34Колорадо — Детройт Яндекс.Эфир 02:35:05Чикаго — Виннипег Яндекс.Эфир 02:24:40Нью-Йорк Рейнджерс — Коламбус Яндекс.Эфир 02:46:20Каролина — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:45:20Питтсбург — Бостон Яндекс.Эфир 02:44:30Ванкувер — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:39:30Миннесота — Даллас Яндекс.Эфир 02:36:10Нэшвилл — Баффало Яндекс.Эфир 02:39:45Филадельфия — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:35:20Коламбус — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:57:30Монреаль — Вегас Яндекс.Эфир 02:44:30Детройт — Флорида Яндекс.Эфир 02:38:10Торонто — Чикаго Яндекс.Эфир 02:26:40Оттава — Калгари Яндекс.Эфир 02:39:20Колорадо — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:39:10Эдмонтон — Аризона Яндекс.Эфир 02:41:10Нью-Йорк Айлендерс — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:37:40Виннипег — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:42:30Каролина — Анахайм Яндекс.Эфир 02:31:30Детройт — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:29:20Ванкувер — Аризона Яндекс.Эфир 02:35:15Колорадо — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:34:15Даллас — Баффало Яндекс.Эфир 02:38:10Нэшвилл — Анахайм Яндекс.Эфир 02:44:40Миннесота — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:30:35Оттава — Вегас Яндекс.Эфир 02:33:00Флорида — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:54:10Бостон — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:48:00Вашингтон — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:39:10Филадельфия — Монреаль Яндекс.Эфир 02:44:20Торонто — Калгари Яндекс.Эфир 02:37:10Коламбус — Каролина Яндекс.Эфир Ласицкене назвала плохим знаком включение в пул тестирования РУСАДАРоссийская прыгунья в высоту Мария Ласицкене прокомментировала включение в пул тестирования Российского антидопингового агентства (РУСАДА).рекламаОтчим Кокорина опроверг заявление владельца «Сочи» РотенбергаКирилл Логинов, отчим и агент нападающего «Зенита» Александра Кокорина, прокомментировал заявление владельца «Сочи» Бориса Ротенберга-старшего на тему перехода игрока на правах аренды до конца нынешнего сезона.