НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеБиатлонКиберспортрекламаРекомендуемХолланд прилетел на переговоры с «Манчестер Юнайтед»Семен Варламов: «Айлендерс» было важно реабилитироваться после поражения от «Нэшвилла»Максим Траньков: «Перед Загитовой сейчас все двери открыты: может стать хоть космонавтом, хоть кардиохирургом»Мазуров: Мчуну реально опасный соперник для Лебедева, но Денис выиграет бойЗагитова выступила перед матчем СКА – ЦСКА и в свитере сборной России произвела символическое вбрасываниеХолланд прилетел на переговоры с «Манчестер Юнайтед»Sport.ru/Футбол. Нападающий сборной Норвегии Эрлинд Холланд и "Зальцбурга" прилетел в Англию, чтобы провести переговоры с "Манчестер Юнайтед". Также с ним в Англию прибыл отец.рекламаЭкхофф показала лучший ход в спринте в Анси, Миронова проиграла 46 секундНорвежская биатлонистка Тирил Экхофф показала самую высокую скорость прохождения дистанции в спринте на 3-м этапе Кубка мира в Анси.Нападающий сборной Украины провалил допинг-тест после матча в Лиге ЕвропыНападающий киевского «Динамо» и сборной Украины Артем Беседин провалил допинг-тест.Бывший игрок «Арсенала» возглавил клубИспанский специалист Микель Артета возглавил лондонский «Арсенал». Об этом сообщается на сайте клуба. 37-летний тренер подписал контракт на 3,5 года, финансовые условия сделки не разглашаются.ВАДА: «В 2017 году выявлено около 2000 антидопинговых нарушений»В 2017 году было выявлено на 200 антидопинговых нарушений больше, чем годом ранее. Об этом сказано в отчете на сайте Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).Леонид Слуцкий стал главным тренером «Рубина»Валерий Шарифулин/ТАСС Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России по футболу Леонид Слуцкий подписал контракт с казанским клубом «Рубин».ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат ИспанииЭйбар— : —ГранадаНачало в 15:00Чемпионат ГерманииХоффенхайм— : —Боруссия (Дортмунд)Начало в 14:30Чемпионат ИталииФиорентина— : —РомаНачало в 14:45Чемпионат ТурцииАнтальяспор— : —АнкарагюджюНачало в 12:30Весь футболрекламаРоналду сравнил себя с Майклом ДжорданомВчера вечером "Ювентус" обыграл "Сампдорию" со счетом 2:1 и в центре внимания оказался победный мяч Криштиану Роналду.НХЛ. Записи матчейВанкувер — Эдмонтон Яндекс.Эфир Вегас — Колорадо Яндекс.Эфир Лос-Анджелес — Сент-Луис Яндекс.Эфир Чикаго — Нью-Джерси Яндекс.Эфир Виннипег — Монреаль Яндекс.Эфир Нэшвилл — Аризона Яндекс.Эфир Оттава — Баффало Яндекс.Эфир Тампа-Бэй — Флорида Яндекс.Эфир Филадельфия — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Бостон — Вашингтон Яндекс.Эфир Нью-Йорк Айлендерс — Коламбус. 24.12.2019 Яндекс.Эфир Миннесота — Калгари Яндекс.Эфир Торонто — Каролина Яндекс.Эфир Сан-Хосе — Вегас Яндекс.Эфир Даллас — Калгари Яндекс.Эфир Детройт — Аризона Яндекс.Эфир Нью-Йорк Рейнджерс — Анахайм Яндекс.Эфир Сан-Хосе — Сент-Луис Яндекс.Эфир Ванкувер — Питтсбург Яндекс.Эфир Колорадо — Чикаго Яндекс.Эфир Бостон — Нэшвилл Яндекс.Эфир Эдмонтон — Монреаль Яндекс.Эфир Торонто — Детройт Яндекс.Эфир Вашингтон — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир Коламбус — Нью-Джерси Яндекс.Эфир Оттава — Филадельфия Яндекс.Эфир Каролина — Флорида Яндекс.Эфир Миннесота — Виннипег Яндекс.Эфир Баффало — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир Нью-Йорк Айлендерс — Анахайм Яндекс.Эфир Эдмонтон — Питтсбург Яндекс.Эфир Нью-Йорк Рейнджерс — Торонто Яндекс.Эфир Нью-Джерси — Вашингтон Яндекс.Эфир Флорида — Даллас Яндекс.Эфир 02:47:00Ванкувер — Вегас Яндекс.Эфир 02:46:40Аризона — Миннесота Яндекс.Эфир 02:51:05Калгари — Монреаль Яндекс.Эфир 02:41:00Колорадо — Каролина Яндекс.Эфир 02:32:45Виннипег — Чикаго Яндекс.Эфир 02:48:45Оттава — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:37:00Филадельфия — Баффало Яндекс.Эфир 02:49:00Тампа-Бэй — Даллас Яндекс.Эфир 02:48:15Коламбус — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:49:10Бостон — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:47:02Сент-Луис — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:42:13Чикаго — Колорадо Яндекс.Эфир 02:34:32Нью-Джерси – Анахайм Яндекс.Эфир 02:33:21Сан-Хосе — Аризона Яндекс.Эфир 02:35:48Вегас — Миннесота Яндекс.Эфир 02:39:48Ванкувер — Монреаль Яндекс.Эфир 02:30:37Калгари — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:39:09Виннипег — Каролина Яндекс.Эфир 02:37:46Детройт — Коламбус Яндекс.Эфир 02:35:47Торонто — Баффало Яндекс.Эфир 02:42:05Тампа-Бэй — Оттава Яндекс.Эфир 02:38:52Филадельфия — Анахайм Яндекс.Эфир 02:40:15Нью-Йорк Айлендерс — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:50:33Бостон — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:39:32Тампа-Бэй — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:38:47Нэшвилл — Даллас Яндекс.Эфир 02:48:54Анахайм — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 04:00:00Калгари — Каролина Яндекс.Эфир 02:38:31Нью-Йорк Айлендерс — Баффало Яндекс.Эфир «Человек-«самое скандальное интервью» будет мне что-то говорить?» Кристина Резцова — о реакции мамы на ее выступленияРоссийская биатлонистка Кристина Резцова оценила свое состояние перед спринтерской гонкой на этапе Кубка мира в Анси и рассказала, как к ее эмоциональным интервью относится мама — трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова.реклама