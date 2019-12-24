«Человек-«самое скандальное интервью» будет мне что-то говорить?» Кристина Резцова — о реакции мамы на ее выступления

Российская биатлонистка Кристина Резцова оценила свое состояние перед спринтерской гонкой на этапе Кубка мира в Анси и рассказала, как к ее эмоциональным интервью относится мама — трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова.