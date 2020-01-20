Айртон прокомментировал информацию о возможном уходе из «Спартака»

Бразильский защитник «Спартака» Айртон Лукас прокомментировал информацию СМИ о том, что им интересуются «Фламенго» и «Сантос». «Официальных предложений мне не поступало.