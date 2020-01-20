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Британцы не отдают пробы Мо Фара. Имеют право?

Чем Британское антидопинговое агентство (UKAD) объясняет отказ передавать в распоряжение ВАДА пробы четырехкратного олимпийского чемпиона Мо Фара, который сотрудничал с дисквалифицированным тренером Альберто Салазаром.
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Бывшая чемпионка мира по шахматам оценила шансы Горячкиной в матче с Цзюй Вэньцзюнь

12-й чемпионка мира по шахматам Александра Костенюк прокомментировала ход матча за мировую шахматную корону среди женщин между россиянкой Александрой Горячкиной и китаянкой Цзюй Вэньцзюнь.

НХЛ. Записи матчей

Чикаго — Флорида
Яндекс.Эфир
Филадельфия — Питтсбург
Яндекс.Эфир
02:46:00
Нью-Йорк Айлендерс — Нью-Йорк Рейнджерс
Яндекс.Эфир
Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Йорк Айлендерс
Яндекс.Эфир
Бостон — Вегас
Яндекс.Эфир
Каролина — Виннипег
Яндекс.Эфир
Миннесота — Флорида
Яндекс.Эфир
Колорадо — Детройт
Яндекс.Эфир
02:35:05
Чикаго — Виннипег
Яндекс.Эфир
02:24:40
Нью-Йорк Рейнджерс — Коламбус
Яндекс.Эфир
02:46:20
Каролина — Нью-Йорк Айлендерс
Яндекс.Эфир
02:45:20
Питтсбург — Бостон
Яндекс.Эфир
02:44:30
Ванкувер — Сан-Хосе
Яндекс.Эфир
02:39:30
Миннесота — Даллас
Яндекс.Эфир
02:36:10
Нэшвилл — Баффало
Яндекс.Эфир
02:39:45
Филадельфия — Лос-Анджелес
Яндекс.Эфир
02:35:20
Коламбус — Нью-Джерси
Яндекс.Эфир
02:57:30
Монреаль — Вегас
Яндекс.Эфир
02:44:30
Детройт — Флорида
Яндекс.Эфир
02:38:10
Торонто — Чикаго
Яндекс.Эфир
02:26:40
Оттава — Калгари
Яндекс.Эфир
02:39:20
Колорадо — Сент-Луис
Яндекс.Эфир
02:39:10
Эдмонтон — Аризона
Яндекс.Эфир
02:41:10
Нью-Йорк Айлендерс — Вашингтон
Яндекс.Эфир
02:37:40
Виннипег — Тампа-Бэй
Яндекс.Эфир
02:42:30
Каролина — Анахайм
Яндекс.Эфир
02:31:30
Детройт — Питтсбург
Яндекс.Эфир
02:29:20
Ванкувер — Аризона
Яндекс.Эфир
02:35:15
Колорадо — Сан-Хосе
Яндекс.Эфир
02:34:15
Даллас — Баффало
Яндекс.Эфир
02:38:10
Нэшвилл — Анахайм
Яндекс.Эфир
02:44:40
Миннесота — Тампа-Бэй
Яндекс.Эфир
02:30:35
Оттава — Вегас
Яндекс.Эфир
02:33:00
Флорида — Лос-Анджелес
Яндекс.Эфир
02:54:10
Бостон — Питтсбург
Яндекс.Эфир
02:48:00
Вашингтон — Нью-Джерси
Яндекс.Эфир
02:39:10
Филадельфия — Монреаль
Яндекс.Эфир
02:44:20
Торонто — Калгари
Яндекс.Эфир
02:37:10
Коламбус — Каролина
Яндекс.Эфир
02:52:00
Сент-Луис — Филадельфия
Яндекс.Эфир
02:44:20
Монреаль — Чикаго
Яндекс.Эфир
02:41:22
Эдмонтон — Нэшвилл
Яндекс.Эфир
02:32:27
Аризона — Сан-Хосе
Яндекс.Эфир
02:45:32
Колорадо — Даллас
Яндекс.Эфир
02:41:56
Виннипег — Ванкувер
Яндекс.Эфир
02:32:28
Оттава — Чикаго
Яндекс.Эфир
02:57:32
Тампа-Бэй — Лос-Анджелес
Яндекс.Эфир
02:32:33
Коламбус — Бостон
Яндекс.Эфир
02:31:38
Нью-Йорк Айлендерс — Детройт
Яндекс.Эфир
02:41:21
Торонто — Нью-Джерси
Яндекс.Эфир
02:40:02
Питтсбург — Миннесота
Яндекс.Эфир
02:31:29
Баффало — Вегас
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Динамо – Легия – 1:1. Текстовая трансляция матча

Товарищеский матч. «Динамо» – «Легия» – 1:1 Георгий Цитаишвили (45) – Домагой Антолич (13) «Динамо»: Денис Бойко (Георгий Бущан, 46), Йосип Пиварич (Карлос Де Пена, 46), Томаш Кендзёра (Александр Караваев, 46), Артем Шабанов (Тамаш Кадар, 46), Илья Забарный (Мохаммед Кадири, 46), Сергей Сидорчук (Виталий Буяльский, 46), Владимир Шепелев (Александр Андриевский, 46), Беньямин Вербич (Микаэль Дуэлунд, 46), Георгий Цитаишвили (Виталий Миколенко, 46), Николай Шапаренко (Ибрагим Каргбо, 46), Фран Соль (Назарий Русин, 46) Запас: Александр Сирота, Константин Вивчаренко «Легия»: Радослав Цежняк, Марко Вешович, Игорь Левчук, Матеуш Ветеска, Михал Карбовник, Валериане Гвилия, Домагой Антолич, Арвидас Новиковас, Лукиньяс, Мацей Росолек, Хосе Канте Запас: Радослав Маецкий, Артур Енджейчик, Вильям Реми, Костож Кацпер, Павел Столярский, Луиш Роша, Андре Мартинш, Матеуш Холевяк, Астис Иньяки, Ариель Мосор, Кафу, Павел Вшолек, Матеуш Прашелик, Пйотр Пирдоль Cornelia Belek (Белек, Турция) МАТЧ ОКОНЧЕН!
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