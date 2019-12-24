«Конфликт с Брагиным? Ни в коем случае!» Ларионов — о старте России на МЧМ

Тренер молодежной сборной России Игорь Ларионов подвел итоги матча с Чехией (3:4) на молодежном чемпионате мира и поделился ожиданиями от встречи с Канадой.