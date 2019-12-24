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Об этом сообщает aksam.com.tr.рекламаШулепов считает странной критику его костюма с дизайном формы заключенных ОсвенцимаКРАСНОЯРСК, 27 декабря. / ТАСС/. Российский фигурист Антон Шулепов считает странным, что болельщики начали критиковать его соревновательный костюм, в дизайне которого использованы элементы форм заключенных немецкого концлагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим).