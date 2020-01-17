Трех игроков из ПФЛ отлучат от футбола за ставки на матчи своих команд

Три футболиста, выступающих в клуба Олимп-ПФЛ, были уличены в ставках на игры своих команд. РФС рассмотрит этот инцидент на заседании комитета по этике. Скорее всего, игроки будут отлучены от футбола.