ОКР присоединится к процессу в CAS между ВАДА и РУСАДА

Олимпийский комитет России (ОКР) в ближайшие дни присоединится к процессу в Спортивном арбитражном суде (CAS) между Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) в качестве третьей стороны, сообщает пресс-служба ОКР.